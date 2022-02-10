Военный вертолет «Черный ястреб» впервые в истории совершил полет без пилотов

Военный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») впервые поднялся в воздух без пилотов. Полеты 5 и 7 февраля прошли в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и компании Sikorsky Innovation (принадлежит Lockheed Martin).

Об этом сообщают пресс-службы Lockheed Martin и DARPA.

Black Hawk летал без пилотов над военной базой Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. Вертолет управлялся автономной системой Sikorsky Matrix (программа ALIAS), которая должна помогать пилотам во время полетов в крайне сложных условиях.

В ходе тестов вертолет пролетел через имитацию Нью-Йорка, петляя по Манхэттену и облетая небоскребы. Оба полета прошли успешно.