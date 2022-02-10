У Хмельницькому продають таблетки проти COVID, які не підлягають продажу. МОЗ попереджає про підробку

В аптеках Хмельницького зʼявився препарат «Молнупіравір», який використовують під час лікування коронавірусу, але в Міністерстві охорони здоровʼя наголошують, що таблеток у продажу немає. Імовірно, зловмисники продають фальсифікат.
Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.
«Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено. МОЗ не несе відповідальності за сам препарат, який, цілком можливо, є фальсифікатом та загрожує життю пацієнтів», — зазначив Комаріда.
В міністерстві наголошують, що отримані Україною препарати надаються пацієнтам безкоштовно і тільки за призначенням лікаря.
Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов і карається відповідно до законодавства.
Нагадаємо, 6 лютого до України прибула велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp & Dohme. Ідеться про поставку 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір».
- «Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат — це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.
- У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.