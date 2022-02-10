В Хмельницком продают таблетки против COVID, которые не подлежат продаже. Минздрав предупреждает о подделке

В аптеках Хмельницкого появился препарат «Молнупиравир», который используют при лечении коронавируса, но в Министерстве здравоохранения отмечают, что таблеток в продаже нет. Вероятно, злоумышленники продают подделку.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

«Препарат, который есть в продаже, не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать их в свободном доступе запрещено. Минздрав не несет ответственности за сам препарат, который, возможно, является фальсификатом и угрожает жизни пациентов», — отметил Комарида.

В министерстве подчеркивают, что полученные Украиной препараты предоставляются пациентам бесплатно и только по назначению врача.

Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством.

Напомним, 6 февраля в Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme. Речь идет о поставке 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир».