Обовʼязкова двоетапна аутентифікація Google вдвічі скоротила кількість зломів акаунтів

У листопаді 2021 року Google увімкнула двоетапну аутентифікацію за замовчуванням для 150 мільйонів користувачів. Це допомогло скоротити кількість випадків злому акаунтів вдвічі.

Про це пише The Verge.

Наразі двоетапна перевірка є основним елементом стратегії компанії, щоб підвищити безпеку.

Ще у 2018 році інженери Google виявили, що понад 90% акаунтів не використовують двоетапну аутентифікацію. Фахівці наголошують, що користувачі досі недооцінюють заходи безпеки.

«Двоетапна аутентифікація вимагає трохи зусиль, але ми хочемо, щоб користувачі розуміли, чому це вигідно. Нам також необхідно переконатися, що облікові записи користувачів правильно налаштовані — із резервною адресою електронної пошти та номером телефону, щоб уникнути блокування облікового запису після примусового 2SV», — заявив директор з безпеки акаунтів Google Гуеммі Кім.