Обязательная двухэтапная аутентификация Google вдвое сократила количество взломов аккаунтов

В ноябре 2021 года Google включила двухэтапную аутентификацию по умолчанию для 150 миллионов пользователей. Это помогло сократить количество случаев взлома аккаунтов вдвое.

Об этом пишет The Verge.

Сейчас двухэтапная проверка является основным элементом стратегии компании для повышения безопасности.

Еще в 2018 году инженеры Google обнаружили, что более 90% аккаунтов не используют двухэтапную аутентификацию. Специалисты отмечают, что пользователи до сих пор недооценивают меры безопасности.

«Двухэтапная аутентификация требует немного усилий, но мы хотим, чтобы пользователи понимали, почему это выгодно. Нам также необходимо убедиться, что аккаунты пользователей правильно настроены — с резервным адресом электронной почты и номером телефона, чтобы избежать блокировки аккаунта после принудительного 2SV», — заявил директор по безопасности аккаунтов Google Гуэмми Ким.