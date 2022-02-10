Поліцейські затримали одного з нападників на радника генпрокурора Венедіктової

Правоохоронці затримали одного з нападників на помічника генпрокурора Зураба Адеїшвілі.
Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції.
Як зазначається, затриманий є іноземцем.
Наразі 34-річному чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Триває розшук його спільників.
- 7 лютого в центрі Києва четверо невідомих побили радника генерального прокурора Ірини Венедіктової Зураба Адеїшвілі. За даними видання «Обозреватель», нападники перед побиттям запитали в Адеїшвілі його імʼя і прізвище, після чого накинулися з кулаками та криком: «Отримуй за наш народ».
- Зураб Адеїшвілі був міністром юстиції та генпрокурором Грузії за президента Міхеіла Саакашвілі. Після 2012 року виїхав із країни. Грузія вимагала екстрадувати Адеїшвілі. На батьківщині він оголошений у розшук за низкою кримінальних справ.