У Києві побили радника генпрокурора Венедіктової. Поліція шукає нападників

У Києві четверо невідомих побили радника генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Поліція Києва повідомляє, що почала пошук нападників, а потерпілому до медустанови виїхала слідчо-оперативна група. За даними правоохоронців, напад стався на вулиці Тверський тупик (район станції метро «Печерська»).

«Обозреватель» пише, що побили ексміністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Нападники перед побиттям запитали у Адеїшвілі його імʼя і прізвище, після чого накинулися з кулаками та криком «Отримуй за наш народ!».

Тяжкість травм Адеїшвілі поки не відома.

Венедіктова закликала не спекулювати на цій темі і завила, що у Адеїшвілі «все буде добре». «Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків», — написала вона у Facebook.