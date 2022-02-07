В Киеве избили советника генпрокурора Венедиктовой. Полиция ищет нападавших

В Киеве четверо неизвестных избили советника генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Полиция Киева сообщает, что начала поиск нападавших, а потерпевшему в медучреждение выехала следственно-оперативная группа. По данным правоохранителей нападение произошло на улице Тверской тупик (район станции метро «Печерская»).

«Обозреватель» пишет, что избит экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили. Нападавшие перед избиением спросили у Адеишвили его имя и фамилию, после чего набросились с кулаками и криком «Получай за наш народ!».

Тяжесть травм Адеишвили пока не известна.

Венедиктова призвала не спекулировать на этой теме и завила, что у Адеишвили «все будет хорошо». «Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям», — написала она в Facebook.