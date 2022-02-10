Hulu випустить продовження «Футурами». Восьмий сезон вийде у 2023 році

Сервіс Hulu замовив 20 нових епізодів американського мультсеріалу «Футурама». Більшість оригінальних акторів повернуться до своїх ролей, а серіалом займатимуться його ж творці — Девід Семюел Коен та Метт Ґрейнінґ.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Творці обіцяють, що героїв озвучуватимуть оригінальні голоси, які були й у попередніх сезонах. До роботи над новим сезоном вони приступлять уже цього місяця, а випуск восьмого сезону планують на 2023 рік.

«Футурама» розповідає про життя доставщика піци Філіпа Фрая, який випадково заморозив себе в останній день 1999 року і прокинувся через тисячу років. У «новому житті» він зустрів одноокого мутанта Лілу та робота Бендера, які стали його друзями.