Hulu выпустит продолжение «Футурамы». Восьмой сезон выйдет в 2023 году

Сервис Hulu заказал 20 новых эпизодов американского мультсериала «Футурама». Большинство оригинальных актеров вернутся в свои роли, а сериалом будут заниматься его же создатели — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Создатели обещают, что героев будут озвучивать оригинальные голоса, которые были и в предыдущих сезонах. К работе они приступят уже в этом месяце, а выпуск восьмого сезона планируют на 2023 год.
«Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазого мутанта Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.
- В начале «Футурама» выходила с 1999 по 2003 год, а затем ее возродили в 2010 году, дозняв еще два сезона. В общей сложности авторы успели выпустить 124 эпизода в 7 сезонах. Последняя серия вышла в сентябре 2013 года.