У США родині повернули кішку, яка зникла шість років тому. Її знайшли у Флориді — за 2 400 км

У США до сімʼї повернули кішку яка, як вони думали, померла шість років тому. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався із родиною Сіллі зі штату Мен, а кішку знайшли у Флориді — між ними понад 2 400 кілометрів. Тварину віддали власникам у середу, 9 лютого.