В США семье вернули кошку, которая пропала шесть лет назад. Ее нашли во Флориде — за 2 400 км

В США в семью вернули кошку, которая, как они думали, умерла шесть лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел с семьей Силли из штата Мэн, а кошку обнаружили во Флориде — между ними более 2 400 километров. Животное отдали владельцам в среду, 9 февраля.