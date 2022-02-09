Голова МЗС Дмитро Кулеба вимагає вибачень від словацького депутата, який облив водою прапор України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає особистих вибачень від словацького депутата ультраправої партії «Народна партія Наша Словаччина» Андрея Медвецьки. Напередодні той облив водою прапор України.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Будь-яке нешанобливе поводження з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я негайно, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України у Словаччині висловити протест, так як це робиться у цих ситуаціях, і вимагати вибачення від тієї людини, яка це зробила», — зазначив Кулеба.

Він наголосив, що міністерство не забуває такі речі.

«Ніхто не буде зневажливо ставитися до України і української державної символіки. І хоча ми люди не злопам’ятні, ми не пробачаємо таких зневажливих кроків. І знайдемо нагоду гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не принесе свої вибачення», — підкреслив міністр.