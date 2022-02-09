Глава МИД Дмитрий Кулеба требует извинений от словацкого депутата, облившего водой флаг Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует личных извинений от словацкого депутата ультраправой партии «Народная партия Наша Словакия» Андрея Медвецки. Накануне тот облил водой флаг Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

«Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И потому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, так как это делается в таких ситуациях, и требовать извинения от того человека, который это сделал», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что министерство не забывает такие вещи.

«Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. И найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не принесет свои извинения», — подчеркнул министр.