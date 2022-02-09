Іран заявив про створення ракети, яка здатна вдарити по Ізраїлю і базах США

Іран представив нову бойову ракету під назвою Khaibar-buster, яка нібито може досягти території Ізраїлю і бити по базах США у регіоні. Заявлена дальність дії — 1 450 км.

Про це пише Haaretz із посиланням на держтелебачення Ірану.

Іранська сторона стверджує, що ракета є високоточною, здатною пробивати системи протиракетної оборони і повністю вироблена в Ірані. Підтвердити цю інформацію поки що не вдається.

Ізраїльські ЗМІ зазначають, що назва ракети не проста. Khaibar-buster — це посилання на єврейську фортецю Хайбар, яка зараз знаходиться на території Саудівської Аравії. Вона була захоплена мусульманами у VII столітті.