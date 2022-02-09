Иран заявил о создании ракеты, которая способна ударить по Израилю и базам США

Иран представил новую боевую ракету под названием Khaibar-buster, которая якобы может достичь территории Израиля и бить по базам США в регионе. Заявленная дальность действия — 1 450 км.

Об этом пишет Haaretz со ссылкой на гостелевидение Ирана.

Иранская сторона утверждает, что ракета высокоточная, способна пробивать системы противоракетной обороны и полностью произведена в Иране. Подтвердить эту информацию пока не удается.

Израильские СМИ отмечают, что название у ракеты не простое. Khaibar-buster — это отсылка к еврейской крепости Хайбар, которая сейчас находится на территории Саудовской Аравии. Она была захвачена мусульманами в VII веке.