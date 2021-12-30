Иран запустил в космос ракету с тремя спутниками. У США это вызвало тревогу

Иранское телевидение 30 декабря сообщило об успешном запуске в космос трех спутников для «исследовательской миссии».
Сообщается, что спутники на высоту 470 км вывела ракета ракета-носитель Simorgh («Феникс») — запуск прошел успешно. В Министерстве обороны Ирана отметили, что миссией трех спутников будут «исследования», но подробностей в ведомстве не приводят.
Reuters пишет, что это первый успешный запуск Ираном сразу нескольких спутников — все предыдущие попытки были неудачными. Подчеркивается, что запуск произошел на фоне переговоров по иранской ядерной программе.
У США запуск вызвал беспокойство, передает AFP. Представитель Госдепартамента заявил, что подобные иранские пуски противоречат резолюции Совбеза ООН, закрепляющей ядерное соглашение 2015 года.
- США в 2019 году ввели санкции против Космического агентства Ирана и двух исследовательских организаций из-за того, что они могли продвигать программу баллистических ракет, способных нести ядерные заряды. Официальный Тегеран уверяет, что ведет гражданские разработки, а не военные.