NYT: Американська компанія Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини від коронавірусу

Компанія закрила завод, який виробляв придатну до використання вакцину. Натомість підприємство у нідерландському місті Лейден виробляє експериментальну, але потенційно більш прибуткову вакцину для захисту від ковіду. Коли саме вона буде готова — невідомо. Призупинення виробництва є тимчасовим — очікується, що завод у Лейдені почне випускати вакцину після перерви в кілька місяців. Поки неясно, чи вплинуло це закриття на доставку вакцин, чи компанія перекрила поставки своїми запасами.

Про це 8 лютого повідомила американська газета The New York Times із посиланням на джерела, які знайомі з цим рішенням.

Американська компанія Johnson & Johnson наприкінці 2021 року непублічно закрила єдиний завод, який виробляв її вакцину від коронавірусу.

Одне джерело газети зазначає, що компанія найняла для виробництва вакцин інші підприємства, але вони або ще не запущені, або не отримали дозволи регулювальних органів.

The New York Times пише, що такі дії Johnson & Johnson поставили в глухий кут посадових осіб двох найважливіших клієнтів компанії: Африканського Союзу та COVAX.

Джейк Сарджент, представник Johnson & Johnson, заявив в електронному листі, що компанія продовжує постачати партії вакцини підприємствам, які розливають та пакують дози. Він також сказав, що компанія має мільйони готових доз у запасах.

Однодозова вакцина від коронавірусу Johnson & Johnson втратила популярність у Сполучених Штатах та інших багатих країнах частково через її звʼязок з рідкісним побічним ефектом — порушенням зсідання крові. Дослідження показали, що за деякими показниками її ефективність гірша, ніж у щеплень від Pfizer та Moderna.