В Індонезії врятували крокодила, який 5 років плавав із мотоциклетною шиною на шиї

В Індонезії врятували дикого крокодила, який 5 років тому попав у пастку у шину і весь цей час був із нею. Про це повідомляє The Guardian.
Інцидент стався у місті Палу на острові Сулавесі. Крокодил довжиною понад 5 метрів застряг у шині з мотоцикла ще у 2016 році. Відтоді його намагались виманити з річки, але безрезультатно.
Врешті 7 лютого 2022 року місцеві жителі вирішили використати курку (як приманку) і мотузку, щоб зловити крокодила. Перші дві спроби врятувати тварину були невдалі, адже мотузки не витримували вагу тварини. Тоді люди використали нейлонові канати для човна — так вдалося витягнути тварину на берег і розрізати шину на шиї. Відразу після цього крокодила випустили назад у воду.
Зоозахисники припускають, що хтось, можливо, навмисно накинув крокодилу на шию шину, аби спробувати його впіймати. У 2020 році влада провінції Сулавесі навіть обіцяла нагороду тому, хто зможе зняти з нього шину.
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