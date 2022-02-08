В Індонезії врятували крокодила, який 5 років плавав із мотоциклетною шиною на шиї

В Індонезії врятували дикого крокодила, який 5 років тому попав у пастку у шину і весь цей час був із нею. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався у місті Палу на острові Сулавесі. Крокодил довжиною понад 5 метрів застряг у шині з мотоцикла ще у 2016 році. Відтоді його намагались виманити з річки, але безрезультатно.