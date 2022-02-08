В Индонезии спасли крокодила, который 5 лет плавал с мотоциклетной шиной на шее

В Индонезии спасли дикого крокодила, который 5 лет назад попал в ловушку в шину и все это время был с ней. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в городе Палу на острове Сулавеси. Крокодил длиной свыше 5 метров застрял в шине от мотоцикла еще в 2016 году. С тех пор его пытались выманить из реки, но безрезультатно.