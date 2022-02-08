Зеленський призначив посла України в Польщі замість Дещиці

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі і призначив нового посла.

Відповідний указ він підписав 8 лютого.

Замість Дещиці представляти Україну в Польщі віднині буде Василь Зварич.

«Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща», — йдеться в іншому указі.

Зазначимо, Зварич раніше був директором Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України. До цього він працював заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.