Зеленський призначив посла України в Польщі замість Дещиці

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі і призначив нового посла.
Відповідний указ він підписав 8 лютого.
Замість Дещиці представляти Україну в Польщі віднині буде Василь Зварич.
«Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща», — йдеться в іншому указі.
Зазначимо, Зварич раніше був директором Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України. До цього він працював заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.
- Андрій Дещиця був призначений послом у Польщі у 2014 році.