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Зеленский назначил посла Украины в Польше вместо Дещицы

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил нового посла.

Соответствующий указ подписал 8 февраля.

Вместо Дещицы представлять Украину в Польше сейчас будет Василий Зварыч.

«Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша», — говорится в другом указе.

  • Зварыч раньше был директором Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины. До этого он работал заместителем директора Департамента информационной политики МИД.
  • Андрей Дещица был назначен послом в Польше в 2014 году.