Макрон заявив, що законопроєкт про перехідний період відкликали на вимогу «нормандського формату». В ОП це заперечували

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відкликання з Верховної Ради законопроєкту про перехідний період тимчасово окупованих територій було вимогою «нормандського формату». Хоча українська влада запевняла, що проєкт закону відкликали, щоб внести рекомендації Венеціанської комісії.

Про це Макрон сказав на спільній пресконференції з Володимиром Путіним.

Франція та Росія вітають таке рішення України, адже, на їхню думку, законопроєкт «порушує Мінські угоди».

«Зокрема, ми вітаємо зусилля президента Зеленського, конкретні обовʼязки, які він взяв на себе в рамках «нормандського формату». Ідеться про відкликання закону, який не відповідає Мінським угодам, і президент Путін це згадав. Цей закон був відкликаний з ініціативи президента Зеленського», — заявив Макрон.

Зазначимо, що законопроєкт про перехідний період передбачає правила й умови реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його відкликали з розгляду перед зустріччю радників лідерів «нормандського формату», яка пройшла 24 січня.

Віцепрем’єр з питань реінтеграції Ірина Верещук відкликання законопроєкту пояснила необхідністю внести до його тексту рекомендації Венеціанської комісії. Вона переконана, що ці зміни неможливо внести між читаннями.