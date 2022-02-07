У Лас-Вегасі турист зірвав джекпот у $229 тисяч, але не дізнався про це. Його знайшли завдяки цілому розслідуванню

В американському Лас-Вегасі 8 січня турист з Арізони Роберт Тейлор зірвав джекпот на ігровому автоматі у понад $229 тисяч, але не дізнався про це через збій у системі. Працівникам казино і міським службам довелося витратити два тижні, щоб його знайти.

Про це повідомляє NBC News.

Інцидент стався у казино Treasure Island. Тейлор виграв джекпот і провів залишок своєї відпустки не знаючи про перемогу, після чого повернувся до Арізони.