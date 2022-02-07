В Лас-Вегасе турист сорвал джекпот в $229 тысяч, но не узнал об этом. Его нашли благодаря целому расследованию

В американском Лас-Вегасе 8 января турист из Аризоны Роберт Тейлор сорвал джекпот на игровом автомате в более $229 тысяч, но не узнал об этом из-за сбоя в системе. Работникам казино и городским службам пришлось потратить две недели, чтобы его найти.

Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в казино Treasure Island. Тейлор выиграл джекпот и провел остаток своего отпуска в неведении, после чего вернулся в Аризону.