Росія погодила відправку білоруських військових до Сирії — вони братимуть участь «у гуманітарних заходах»

У березні 2019 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Конституція країни не дозволяє надсилати військовий контингент до інших країн. Також Лукашенко заявляв наступне: «Лізти до Сирії між іранцями, американцями, турками та росіянами у мене особливого бажання немає. [...] Я навіть боюся про це говорити, і це виключено, що я за вашою спиною міг би домовитися там і завтра якийсь контингент перекинути. Немає в цьому жодної потреби – не потрібно і не можна. Тому цей «сирійський синдром», який прослизнув в умах деяких людей, не має підстав».