Россия согласовала отправку беларусских военных в Сирию — они будут участвовать «в гуманитарных мероприятиях»

Правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Беларусью о размещении ее военного контингента из 200 человек в Сирии.

Об этом сообщает российское издание Meduza и беларусское Zerkalo.

Соглашение подписали 3 февраля. Его основой стали российско-беларусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства.

Беларусский контингент будет участвовать «в гуманитарных мероприятиях» вне зоны боевых действий, его разместят на месте дислокации российской авиационной группы – на авиабазе Хмеймим. Задачу военных предстоит еще утвердить Беларуси, согласовав это с РФ. Беларусские военные будут подчиняться Минобороны России, но останутся под командованием Минобороны Беларуси.