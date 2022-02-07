Spotify попри скандали не відмовлятиметься від подкастів Джо Рогана

У сервісі Spotify повідомили, що не планують попри скандали припиняти співпрацю з ведучим та коміком Джо Роганом на випуск його подкастів.

Про це заявив виконавчий директор Spotify Даніель Ек, пише Reuters.

Відповідного листа керівництво компанії направило власним співробітникам після того, як Роган вдруге публічно вибачався за використання расистських слів.