Spotify, несмотря на скандалы, не будет отказываться от подкастов Джо Рогана

В сервисе Spotify сообщили, что не планируют, несмотря на скандалы, прекращать сотрудничество с ведущим и комиком Джо Роганом по выпуску его подкастов.
Об этом заявил исполнительный директор Spotify Даниэль Эк, пишет Reuters.
Соответствующее письмо руководство компании направило собственным сотрудникам после того, как Роган второй раз публично извинялся за использование расистских слов.
В заявлении Эка указано, что он «решительно» осуждает такие высказывания Рогана и другие его комментарии, но сервис не будет удалять его подкасты и не будет прекращать сотрудничество.
Он рассказал, что ряд подкастов Рогана были удалены по собственному решению ведущего. Эк подчеркнул, что компания должна установить четкие границы относительно публикуемого на сервисе контента, но он считает, что нельзя полностью приглушать чьи-то голоса.
- Сервис Spotify удалил более 100 выпусков подкаста The Joe Rogan Experience ведущего американского комментатора и популярного стендап-комика Джо Рогана. В частности, это разговоры со сторонником теорий заговора Алексом Джонсом, чьи аккаунты еще в 2019 году были удалены с нескольких платформ, уфологом Стивеном Гриром и стендап-комиком Крисом Делием, обвиняемым в притязаниях к несовершеннолетним.
- В декабре подкастер выпустил интервью с иммунологом и вирусологом Робертом Мелоуном, отрицающим пользу вакцин от коронавируса. После этого Рогана и сервиса Spotify начали обвинять в распространении фейков о COVID-19. В январе более 270 врачей и ученых со всего мира подписали открытое письмо с жалобой на сервис Spotify, а ряд музыкантов потребовали убрать их песни. Поэтому акции компании стали падать.
- В конце концов Spotify объявил, что будет помечать подкасты с обсуждением коронавируса, а Роган попросил прощения.