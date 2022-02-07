Spotify, несмотря на скандалы, не будет отказываться от подкастов Джо Рогана

В сервисе Spotify сообщили, что не планируют, несмотря на скандалы, прекращать сотрудничество с ведущим и комиком Джо Роганом по выпуску его подкастов.

Об этом заявил исполнительный директор Spotify Даниэль Эк, пишет Reuters.

Соответствующее письмо руководство компании направило собственным сотрудникам после того, как Роган второй раз публично извинялся за использование расистских слов.