Путін відмовився у будь-якому форматі долучатися до Мюнхенської безпекової конференції

Президент Росії Володимир Путін остаточно відмовився від участі у Мюнхенській безпековій конференції. Він не погодився ані особисто приїхати, ані підключитися до конференції онлайн.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«У Путіна немає у планах участі у цій конференції у будь-якому з форматів», — зазначив прессекретар.

Організатори до останнього вірили, що Путін доєднається до конференції у віртуальному форматі.

Цьогоріч безпекова конференція пройде 18—20 лютого в готелі Bayerischer Hof. Вона має обʼєднати орієнтовно 35 голів держав та урядів, а також близько 100 міністрів.