Перше золото Олімпійських ігор у Пекіні дісталося норвезькій лижниці

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли перший комплект медалей.
Про це повідомляється у Twitter змагань.
Першим переможцем змагань стала 14-кратна чемпіонка світу Тереза Йохауг із Норвегії. Вона виграла золото у скіатлоні — лижних перегонах на 15 км (7,5 км класичним стилем +7,5 км вільним стилем).
Норвежка випередила на 30,2 секунди росіянку Наталію Непряєву, якій дісталася срібна медаль. Бронзу завоювала австрійка Тереза Стадлобер.
- Напередодні у Пекіні відбулася церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.
- Змагання тривають вже три дні. Китайські фігуристи Суй Веньцзін і Хань Цун встигли встановили світовий рекорд у змаганнях спортивних пар у командній першості.