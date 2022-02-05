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Первое золото Олимпийских игр в Пекине досталось норвежской лыжнице

Автор:
Олег Панфилович
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На зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли первый комплект медалей.

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Первым победителем соревнований стала 14-кратная чемпионка мира Тереза ​​Йохауг из Норвегии. Она выиграла золото в скиатлоне — лыжной гонке на 15 км (7,5 км классическим стилем +7,5 км свободным стилем).

Норвежка опередила на 30,2 секунды россиянку Наталью Непряеву, которой досталась серебряная медаль. Бронзу завоевала австрийка Тереза ​​Стадлобер.

  • Накануне в Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
  • Несмотря на это, соревнования продолжаются уже три дня. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун успели установить мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в командном первенстве.