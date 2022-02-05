Первое золото Олимпийских игр в Пекине досталось норвежской лыжнице

На зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли первый комплект медалей.
Об этом сообщается в Twitter соревнований.
Первым победителем соревнований стала 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг из Норвегии. Она выиграла золото в скиатлоне — лыжной гонке на 15 км (7,5 км классическим стилем +7,5 км свободным стилем).
Норвежка опередила на 30,2 секунды россиянку Наталью Непряеву, которой досталась серебряная медаль. Бронзу завоевала австрийка Тереза Стадлобер.
- Накануне в Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
- Несмотря на это, соревнования продолжаются уже три дня. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун успели установить мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в командном первенстве.