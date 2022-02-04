Україна та Словаччина домовились збільшити потужності для імпорту газу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Лідери країн приділили особливу увагу питанням енергетичної безпеки.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Сторони домовилися провести переговори на рівні профільних відомств, щоб збільшити гарантовані потужності для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина — Україна.

«На тлі ризиків безпеки, повʼязаних із будівництвом «Північного потоку — 2», важлива тісна взаємодія України та Словаччини для посилення безпеки енергопостачання», — наголосив Зеленський.

Також президенти обмінялися думками щодо ситуації з безпекою України.