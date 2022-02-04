Украина и Словакия договорились увеличить мощности для импорта газа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Лидеры стран уделили особое внимание вопросам энергетической безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Стороны договорились провести переговоры на уровне профильных ведомств с тем, чтобы увеличить гарантированные мощности для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия — Украина.
«На фоне рисков безопасности, связанных со строительством «Северного потока — 2» важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения», — подчеркнул Зеленский.
Также президенты обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины.
- Накануне операторы Украины и Словакии договорились увеличить мощности для импорта газа более чем на 50%. Так, гарантированные мощности для физического импорта природного газа из Европы возрастут до 42 млн. куб. м в сутки (+56%), или на 15 млн. кубов. Сначала будет идти речь о тестовом периоде до апреля 2022 года.