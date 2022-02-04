Red Hot Chili Peppers випустили новий кліп (з Джоном Фрусчанте). Альбом очікується у квітні

Каліфорнійський фанк-рок-гурт Red Hot Chili Peppers вперше за шість років випустить новий альбом під назвою “Unlimited Love”, який має вийти 1 квітня.

Сьогодні, 4 лютого, RHCP представили пісню “Black Summer” з майбутнього альбому і випустили кліп на неї.

Гурт зараз у своєму «золотому» складі — новий альбом записувався за участю гітариста і автора хітів RHCP Джона Фрусчанте, який повернувся у грудні 2019 року, після уходу Джоша Клінгхоффера (грав з 2009 року).

Останній свій альбом (“The Getaway”) музиканти випустили у 2016 році. З того часу не тільки відбулися зміни у складі, але й помер ексгітарист Джек Шерман.