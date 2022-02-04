Red Hot Chili Peppers выпустили новый клип (с Джоном Фрусчанте). Альбом ожидается в апреле

Калифорнийская фанк-рок-группа Red Hot Chili Peppers спустя шесть лет выпустит новый альбом под названием “Unlimited Love”, который должен выйти 1 апреля.

Сегодня, 4 февраля, RHCP представили песню “Black Summer” из будущего альбома, и выпустили клип на нее.

Группа сейчас в своем «золотом» составе — новый альбом записывался при участии гитариста и автора хитов RHCP Джона Фрусчанте, который вернулся в декабре 2019 года, после ухода Джоша Клингхоффера (играл с 2009 года).

Последний свой альбом (“The Getaway”) музыканты выпустили в 2016 году. С тех пор не только произошли изменения в составе, но и умер экс-гитарист Джек Шерман.