Дуля, київський торт і бруківка. Українська креативна агенція розробила альтернативні емодзі

Креативна агенція and action розробила для українців емодзі, які можуть бути альтернативою тому, що презентувала компанія Apple у бета-версії iOS 15.4
Агенція and action свої емодзі називає «культурною диверсією». Команда розробила сім нових емодзі, які так чи інакше відображають реалії українців чи останні новини у комічній формі. Як альтернативу італійським складеним пальцям агенція запропонувала додати «дулю».
«Ми не розраховуємо що Emojipedia додасть наш київський торт чи емодзі дулю до їх каталогу, хоча це було б класно. В потоці тривожних новин, хочеться трохи абстрагуватися, покреативити і підняти всім настрій, десь самоіронією, а десь – гордістю (це я про львівську бруківку, жартую)», — розповів автор нових емодзі Іван Іщенко.
- У новій версії операційної системи від Apple iOS з’являться понад 40 нових емодзі. Наразі їх тестують у бета-версії. Серед нових емодзі є 8 нових смайликів, три нових зображення людей, зокрема чоловіка в короні та двох вагітних. Також буде 7 нових емодзі, пов’язаних із руками, і 25 різних мультирасових рукостискань. Крім цього, з’являться і багато інших зображень — гнізда, коралів, шини, рятувального круга, рентгену, батареї, диско-кулі тощо.
- Консорціум Unicode представив найпопулярніші емодзі 2021 року. 92% онлайн-мешканців світу використовують смайлики як форму спілкування. Серед усіх видів смайликів на сльози радості припадає понад 5%, на другому місці — червоне серце.