Дуля, київський торт і бруківка. Українська креативна агенція розробила альтернативні емодзі

Креативна агенція and action розробила для українців емодзі, які можуть бути альтернативою тому, що презентувала компанія Apple у бета-версії iOS 15.4

Агенція and action свої емодзі називає «культурною диверсією». Команда розробила сім нових емодзі, які так чи інакше відображають реалії українців чи останні новини у комічній формі. Як альтернативу італійським складеним пальцям агенція запропонувала додати «дулю».

«Ми не розраховуємо що Emojipedia додасть наш київський торт чи емодзі дулю до їх каталогу, хоча це було б класно. В потоці тривожних новин, хочеться трохи абстрагуватися, покреативити і підняти всім настрій, десь самоіронією, а десь – гордістю (це я про львівську бруківку, жартую)», — розповів автор нових емодзі Іван Іщенко.

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