Unicode представив перелік найпопулярніших емодзі 2021 року

Консорціум Unicode представив найпопулярніші емодзі 2021 року. Лідирує смайлик зі сльозами щастя.

Згідно із цьогорічним дослідженням, 92% онлайн-мешканців світу використовують смайлики як форму спілкування. Серед усіх видів смайликів на сльози радості припадає понад 5%, на другому місці — червоне серце.

У десятку найпопулярніших емодзі також потрапили:

рука з великим пальцем вгору («клас»);

смайлик, що ридає;

складені руки (як під час молитви);

повітряний поцілунок;

усміхнене обличчя з сердечками;

закоханий смайл (із сердечками в очах);

просто усміхнене обличчя.

Найпопулярніші емодзі 2019 та 2021 років. Unicode

У категорії «транспорт» лідирує ракета, «частини тіла» — біцепс, «рослини» — букет, «тварини» — метелик, «спорт» — людина, що робить колесо. Прапори відносяться до найменш популярної категорії, хоча у неї найбільше символів — 258.