Unicode представил список самых популярных эмодзи 2021 года

Консорциум Unicode представил самые популярные эмодзи 2021 года. Лидирует смайлик со слезами счастья.

Согласно этому исследованию, 92% онлайн-жителей планеты используют смайлики как форму общения. Среди всех видов смайликов на слезы радости приходится более 5%, на втором месте — красное сердце.

В десятку самых популярных эмодзи также попали:

рука с большим пальцем вверх («класс»);

рыдающий смайлик;

сложенные руки (как во время молитвы);

воздушный поцелуй;

улыбающееся лицо с сердечками;

влюбленный смайл (с сердечками в глазах);

просто улыбающееся лицо.

Самые популярные эмодзы 2019 и 2021 годов. Unicode

В категории «транспорт» лидирует ракета, «части тела» — бицепс, «растения» — букет, «животные» — бабочка, «спорт» — человек, который делает колесо. Флаги относятся к наименее популярной категории, хотя в ней больше всего символов — 258.