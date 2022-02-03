Біля берегів США знайшли затонулий корабель капітана Джеймса Кука

Затонулий корабель мандрівника Джеймса Кука знайшли після 22 років пошуків судна. Його виявила спільна експедиція американських та австралійських археологів.

Про це повідомляє The Guardian.

Директор Австралійського музею мореплавства Кевін Сампшен розповів, що корабель «Endeavour» знайшли біля берегів США, поблизу Род-Айленду.

Судно побудували ще у 1764 році, а через чотири роки після цього Джеймс Кук вирушив на ньому в експедицію до Тихого океану. Вже у 1770 році Кук висадився в Австралії, а потім сягнув узбережжя Нової Зеландії.

Утім в 1778 році британський флот затопив цей корабель під час війни США за незалежність, а вже через рік убили й самого мандрівника.