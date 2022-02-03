У берегов США нашли затонувший корабль капитана Джеймса Кука

Затонувший корабль путешественника Джеймса Кука нашли после 22 лет поисков судна. Его обнаружила совместная экспедиция американских и австралийских археологов.

Об этом сообщает The Guardian.

Директор Австралийского музея мореходства Кевин Сампшен рассказал, что корабль «Endeavour» нашли у берегов США, близ Род-Айленда.

Судно построили еще в 1764 году, а четыре года спустя Джеймс Кук отправился на нем в экспедицию в Тихий океан. Уже в 1770 году Кук высадился в Австралии, а затем достиг побережья Новой Зеландии.

Впрочем, в 1778 году британский флот затопил этот корабль во время войны США за независимость, а уже через год убили и самого путешественника.