У Єврокомісії вирішили визнати газ та атомну енергетику «зеленими» протягом перехідного періоду

У Європейській комісії вирішили визнати газ та атомну енергетику «зеленими» протягом перехідного періоду до 2050 року. На цей рік ЄС планує досягти кліматичної нейтральності та повністю перейти на відновлювальні джерела енергії.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Таке рішення означає, що газ та атомна енергетика теж вважатимуться «зеленими», поки країни-члени ЄС відмовлятимуться від викопних видів палива та повністю припинять викиди парникових газів.

У ЄС підкреслюють, що для досягнення амбітної мети стати кліматично нейтральними до 2050 року потрібні приватні інвестиції. Визнання газу та атомної енергетики «зеленими» дозволить залучити більше інвестицій на час перехідного періоду у цю галузь, щоб країни швидше відмовилися від шкідливого для екології палива.

Водночас для цих двох видів енергетики визначили чіткі умови: атомна енергетика буде визнаватися «зеленою», якщо АЕС відповідатимуть вимогам ядерної та екологічної безпеки, а газ — якщо сприятиме процесу переходу з вугілля на відновлювальні джерела енергії.

Крім того Єврокомісія запровадить особливі вимоги для розкриття інформації про підприємства, які працюють в газовій та атомній енергетиці. Це забезпечить прозорість, яка необхідна інвесторам для кращої оцінки можливостей вкладення своїх коштів у їхню діяльність.

Відповідні зміни наберуть чинності, якщо ані Рада ЄС, ані Європарламент не виступлять проти цього протягом наступних пів року. У Раді ЄС проти мають виступити щонайменше 20 з 27 членів, а у Європарламенті — щонайменше 353 депутати. Самі ж зміни запрацюють з 1 січня 2023 року.