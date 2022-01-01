ЄС запропонував своїм державам-членам визнати «зеленими» атомну енергетику та газ

Європейська комісія в суботу, 1 січня, направила державам — членам Євросоюзу проєкт постанови, який пропонує визнати атомну енергетику та газ екологічно безпечними джерелами енергії.

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з документом, інвестиції в атомні електростанції слід схвалювати, якщо вони забезпечують заховання радіоактивних відходів, а їх будівництво схвалили до 2045 року.

Електростанцій, які працюють на природному газі, зможуть отримати «зелене» маркування, якщо їх будівництво дозволили до 2030 року. Крім того, їм потрібно буде замінити застарілу техніку й утримувати обсяг викидів СО2 у межах встановленої норми.

Повідомляється, що держави ЄС мають вивчити проєкт постанови. Його ухвалення ще може бути заблоковане, якщо проти виступить більшість країн чи Європарламент.