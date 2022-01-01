ЕС предложил своим государствам-членам признать «зелеными» атомную энергетику и газ

Европейская комиссия в субботу, 1 января, направила государствам — членам Евросоюза проект постановления, предлагающий признать атомную энергетику и газ экологически безопасными источниками энергии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно документу, инвестиции в атомные электростанции следует одобрять, если они обеспечивают захоронение радиоактивных отходов, а их строительство было одобрено до 2045 года.

Что касается электростанций, работающих на природном газе, они смогут получить «зеленую» маркировку, если их строительство было разрешено до 2030 года. Кроме того, им придется заменить устаревшую технику и удерживать объем выбросов СО2 в пределах установленной нормы.

Сообщается, что государствам ЕС предстоит изучить проект постановления. Его принятие еще может быть заблокировано, если против выступит большинство стран или Европарламент.