На острові Тонга запровадили локдаун. В країні виявили перші пʼять випадків коронавірусу

Острівна держава Тонга, де донедавна не було жодного випадку коронавірусу, запроваджує локдаун через перші зафіксовані випадки COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

У середу, 2 лютого, влада Тонги повідомила про виявлені три нові випадки COVID-19, відтак загальна кількість інфікованих становить вже пʼять осіб. Серед пацієнтів — двоє працівників порту, які займалися розвантаженням комерційних вантажів, та три випадки в межах однієї сім’ї.

Уряд оголосив про запровадження локдауну. Спалах хвороби стався після виверження вулкана, наслідки якого суттєво збільшили кількість кораблів та іноземних моряків для постачання міжнародної допомоги.

Завдяки постачанню вакцин з Австралії та Нової Зеландії вакциновано вже майже 83% населення Тонги.

Населення Тонги становить близько 100 тисяч людей. Країна складається зі 170 островів, 36 з них населені.