На острові Тонга запровадили локдаун. В країні виявили перші пʼять випадків коронавірусу

Острівна держава Тонга, де донедавна не було жодного випадку коронавірусу, запроваджує локдаун через перші зафіксовані випадки COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
У середу, 2 лютого, влада Тонги повідомила про виявлені три нові випадки COVID-19, відтак загальна кількість інфікованих становить вже пʼять осіб. Серед пацієнтів — двоє працівників порту, які займалися розвантаженням комерційних вантажів, та три випадки в межах однієї сім’ї.
Уряд оголосив про запровадження локдауну. Спалах хвороби стався після виверження вулкана, наслідки якого суттєво збільшили кількість кораблів та іноземних моряків для постачання міжнародної допомоги.
Завдяки постачанню вакцин з Австралії та Нової Зеландії вакциновано вже майже 83% населення Тонги.
Населення Тонги становить близько 100 тисяч людей. Країна складається зі 170 островів, 36 з них населені.
- Уранці 15 січня в Тихому океані біля Королівства Тонга відбулося потужне виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Воно викликало землетрус і цунамі, що обрушилося на столицю Тонги, сусідні острови та Японію, де постраждали понад 20 суден і евакуювали 230 тисяч жителів.
- Наслідки виверження вулкана відчула вся Земля — ударні хвилі двічі обігнули планету, а відгуки виверження фіксували в Україні та на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Масштаби виверження зафіксувала низка супутників. Поки що відомо про загибель двох людей у Перу (через хвилі), травмування трьох рибалок у США й одного в Японії.