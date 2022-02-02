На острове Тонга ввели локдаун. В стране выявили первые пять случаев коронавируса

Островное государство Тонга, где недавно не было ни одного случая коронавируса, вводит локдаун из-за первых зафиксированных случаев COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
В среду, 2 февраля, власти Тонги сообщили о выявленных трех новых случаях COVID-19, общее количество заболевших составляет уже пять человек. Среди пациентов двое работников порта, которые занимались разгрузкой коммерческих грузов, и три случая в пределах одной семьи.
Правительство объявило о введении локдауна. Вспышка болезни наступила после извержения вулкана, последствия которого существенно увеличили количество кораблей и иностранных моряков для поставки международной помощи.
Благодаря поставке вакцин из Австралии и Новой Зеландии вакцинировано уже почти 83% населения Тонги.
Население Тонги составляет около 100 тысяч человек. Страна состоит из 170 островов, 36 из них населены.
- Утром 15 января в Тихом океане у Королевства Тонга произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Оно вызвало землетрясение и цунами, обрушившееся на столицу Тонги, соседние острова и Японию, где пострадали более 20 судов и эвакуировали 230 тысяч человек.
- Последствия извержения вулкана ощутила вся Земля — ударные волны дважды обогнули планету, а отголоски извержения фиксировали в Украине и на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Масштабы извержения зафиксировали ряд спутников. Пока известно о гибели двух человек в Перу (из-за волны), травмировании трех рыбаков в США и одного в Японии.