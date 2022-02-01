Учені розробляють «революційний» тест, здатний прогнозувати появу гінекологічних видів раку

Учені розробляють тест для прогнозу розвитку гінекологічних видів раку за одним взятим зразком.

Про це пише The Guardian.

Дослідження фінансує організація Eve Appeal спільно з Європейською дослідницькою радою. Повідомляється, що для такого тесту знадобиться зразок, зібраний під час скринінгу шийки матки.

Під час досліджень науковці використали зразки клітин шийки матки 242 жінок із раком яєчників та 869 без нього. Проаналізувавши зміни в цих зразках, вони визначили унікальну ДНК-складову, яку можна використовувати для виявлення та прогнозування раку яєчників.

У першому дослідженні це дозволило їм ідентифікувати 71,4% жінок віком до 50 років і 54,5% жінок старше за 50 років з раком яєчників із точністю в 75%. Результати були додатково підтверджені в іншій групі жінок, де 47 мали рак яєчників, а 227 — ні. Ще в одному дослідженні науковці проаналізували зміни у зразках клітин шийки матки у 329 жінок з раком молочної залози з негативним прогнозом перебігу хвороби та у 869 жінок без захворювання. Завдяки виявленій ДНК-складовій вони змогли ідентифікувати жінок із раком молочної залози.

«У наших дослідженнях використовується абсолютно новий підхід — ми визначаємо індивідуальний ризик розвитку більш ніж одного виду раку шляхом оцінки декількох різних епігенетичних слідів в одному зразку скринінгу шийки матки», — сказав професор Мартін Відшвендтер з Університету Інсбрука та Каліфорнійського університету, який очолює дослідження.

За його словами, тест зможе виявити ту саму ДНК-складову, яка сигналізує про загрозу розвитку раку. «Тест зробить революцію у скринінгу і забезпечить більш персоналізований підхід до профілактики та виявлення раку», — додав Відшвендтер.

В організації Eve Appeal додали, що жінки зможуть отримувати окремі оцінки ризику для кожного з чотирьох видів раку. Завдяки цьому, тим жінкам, у кого виявлять високі ризики, можуть запропонувати активніші спостереження, регулярну маммографію, операцію зі зниження ризику або терапію.

Як зазначає видання, нині 75% випадків раку яєчників діагностують на пізніх стадіях, однак раннє виявлення хвороби може покращити результати лікування. Рак молочної залози є найбільш поширеним видом раку у жінок і зазвичай виявляється за допомогою мамографії з подальшою біопсією.