Рада утворила ТСК для з’ясування обставин анексії Криму

Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії для визначення обставин анексії Криму. Нардепи будуть перевіряти факти та діяльність людей, що призвели до тимчасової окупації півострова.

За відповідне рішення проголосували 229 депутатів.

175 голосів дала фракція «Слуга народу», 15 голосів — «Батьківщина», 9 та 11 — групи «За майбутнє» та «Довіра», 10 голосів — «Голос» та 9 позафракційних нардепів. Не підтримали створення ТСК у повному складі партії «Європейська солідарність» та ОПзЖ.

До складу ТСК увійдуть 10 нардепів. З них 8 будуть зі «Слуги народу» — Єлизавета Богуцька, Андрій Задорожний, Юрій Здебський, Євгенія Кравчук, Людмила Марченко, Валерія Стернійчук, Сергій Швець та голова ТСК Ігор Копитін. Його заступником стане представник від «Батьківщини» Григорій Немиря. Також у складі буде один нардеп від ОПзЖ — Олег Волошин.

У ТСК буде два основні завдання: перевірка фактів сприяння анексії Криму українськими чиновниками та держслужбовцями, а також збір інформації та пояснень від осіб, підприємств та установ, які становитимуть інтерес для діяльності ТСК.