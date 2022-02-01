Рада создала ВСК для выяснения обстоятельств аннексии Крыма

Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии по определению обстоятельств аннексии Крыма. Нардепы будут проверять факты и деятельность людей, приведшие к временной оккупации полуострова.
За соответствующее решение проголосовали 229 депутатов.
175 голосов дала фракция «Слуга народа», 15 голосов — «Батьківщина», 9 и 11 — группы «За майбутнє» и «Довіра», 10 голосов — «Голос» и 9 внефракционных нардепов. Не поддержали создание ВСК в полном составе партии «Европейская солидарность» и ОПзЖ.
В состав ВСК войдут 10 нардепов. Из них 8 будут из «Слуги народа» – Елизавета Богуцкая, Андрей Задорожный, Юрий Здебский, Евгения Кравчук, Людмила Марченко, Валерия Стернийчук, Сергей Швец и глава ВСК Игорь Копытин. Его заместителем станет представитель от «Батьківщини» Григорий Немыря. Также в составе будет один нардеп от ОПзЖ — Олег Волошин.
У ВСК будут две основные задачи: проверка фактов содействия аннексии Крыма украинскими чиновниками и госслужащими, а также сбор информации и объяснений от лиц, предприятий и учреждений, представляющих интерес для деятельности ВСК.
- В конце февраля 2014 года на территорию украинского Крыма вошли российские военные без опознавательных знаков, блокировавшие части ВСУ и организовавшие так называемые «отряды народной самообороны». Впоследствии они захватили здание парламента АР Крым и местное правительство. 16 марта 2014 г. на территории полуострова под дулами автоматов состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ», аннексировав украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и никакая другая цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом референдуме и ввели санкции против России.