У зоопарку Нью-Йорку одностатеві пінгвіни вперше стали батьками

У США, у зоопарку штату Нью-Йорк одностатева пара пінгвінів вперше стала батьками — вони стали прийомними батьками, які успішно висиділи яйце.

Про це повідомляє CNN.

Пташеня народилось 1 січня 2022 року у зоопарку «Розамонд Гіффорд». Його вилупили два дорослі самці пінгвінів виду Гумбольдт — Елмер та Ліма. Батьки самі народилися в зоопарку — Елмер у 2016 році, а Ліма у 2019 році, вони стали парою восени 2021 року під час поточного сезону розмноження.

Яйце, яке висиділи Елмер та Ліма, спочатку відклала гетеросексуальна пара, а потім його передали новим батькам.